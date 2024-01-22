Павел Сыров, руководитель межрегионального фестиваля Шоколад рассказал, что такое театральная...

Павел Сыров, руководитель межрегионального фестиваля "Шоколад" рассказал, что такое театральная арт-сменаДети - детям. Главный девиз театрального фестиваля "Шоколад". В этом году было подано 111 заявок, в том числе из дальних и новых регионов страны.За какие важные вопросы фестиваля отвечают дети? Что такое театральная арт-смена и кем становятся юные театралы, у которых детство было в "Шоколаде"?В студии "Вестей" - Павел Сыров, руководитель межрегионального фестиваля.