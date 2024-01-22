Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.

Первому детёнышу зубров в парке «Мещёра» в Гусь-Хрустальном районе выбирают имя. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Так, сегодня стартовал последний этап народного голосования. С момента рождения зубрёнка ему было предложено более 300 имён, самые популярные из них – Властик, Владыка, Влодар, Властелин и Владимир. Отдать свой голос в этом милом сможете и вы! А лидирует пока что именно Властик.Напомним, детёныш родился в ноябре того года, став первым ребёнком в стаде, ведь его отца – Мереска – привезли в парк в 2019 году из Окского госзаповедника. Назвав зубрёнка, его занесут в Пламенную книгу!