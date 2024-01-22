Новая информация о завершении ремонта появилась на сайте Госзакупок.

Работы по реконструкции владимирского драмтеатра завершатся в 2025 году. Новая информация о завершении ремонта появилась на сайте Госзакупок.Так, теперь окончательная сдача объекта – 1 февраля следующего года, хоть и нынешний директор драматического театра Борис Гунин признавался на своей пресс-конференции, что работы практически выполнены, в помещениях уже кладут паркет.Пока что из 1,05 миллиарда рублей освоено на реконструкцию лишь 190,7 миллионов. В связи с чем власти решили продлить сроки ремонта – неизвестно. Напомним, работы начались после пожара, произошедшем в 2020 году.