Об этом сообщает Следственный комитет Владимирской области.

Распространявшего наркотические вещества в Гусь-Хрустальном закладчика осудят и за покушение на дачу взятки. Об этом сообщает Следственный комитет Владимирской области.35-летний москвич на момент задержания успел заложить 25 тайников, при себе имел почти 10 грамм гашиша для личного употребления. Для снижения тяжести содеянного мужчина предложил начальнику отделения ФСБ 300 тысяч рублей. Тот согласился, но для того, чтобы задержать и его сообщницу.Через какое-то время сожительница кладмена принесла сотруднику УФСБ первый взнос в размере 70 тысяч рублей. Женщину задержали. Сейчас ей вынесен обвинительный приговор, а москвичу грозит не только 228 статья, но и 291.