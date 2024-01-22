Синоптики предупредили, что во Владимирской области неделя будет морозной.
Морозы стали...
Синоптики предупредили, что во Владимирской области неделя будет морозной.
Морозы стали усиливаться еще в выходные дни, отметили специалисты.
Теперь вместо циклона погоду в центре России будет определять антициклон.
В регионе небольшая облачность, без осадков и довольно морозно - -10…-12°.
Ветер слабый, давление заметно выше нормы – 759 мм ртутного столба.
Обойдется преимущественно без осадков, не раз будет выглядывать солнце.
Photo by Timothy Eberly on Unsplash
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