Синоптики предупредили, что во Владимирской области неделя будет морозной. Морозы стали...

Синоптики предупредили, что во Владимирской области неделя будет морозной.Морозы стали усиливаться еще в выходные дни, отметили специалисты.Теперь вместо циклона погоду в центре России будет определять антициклон.В регионе небольшая облачность, без осадков и довольно морозно - -10…-12°.Ветер слабый, давление заметно выше нормы – 759 мм ртутного столба.Обойдется преимущественно без осадков, не раз будет выглядывать солнце.Photo by Timothy Eberly on Unsplash