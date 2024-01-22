Об этом сообщает Прокуратура Владимирской области у себя в телеграм-канале.

Следственный комитет завершил уголовное дело 16-летней давности об убийстве с 28 ножевыми ранениями. Об этом сообщает Прокуратура Владимирской области у себя в телеграм-канале.Так, следователями установлено, что в октябре 1998 года в Покрове гражданин ближнего зарубежья шёл со своим племянником по Советской улице. Оба были пьяные. К ним подошла местная жительница 1949 года рождения и попросила закурить. Во время беседы возникла ссора и мужчина ударил женщину ножом 28 раз, после чего скрылся, далее взял билет до Воронежа, а потом уехал заграницу.Заместитель прокурора Петушинского района утвердил обвинение в отношении гражданина. В декабре того года совместно в УМВД России по Владимирской области обвиняемый был задержал и доставлен на место проведения суда.