Следователи нашли убийцу, совершившего преступление в 1998 году. Убивший женщину в Покрове тогда еще 20-летний парень скрылся за границу, из-за чего поиски преступника затянулись на 25 лет.

Следователи нашли убийцу, совершившего преступление в 1998 году. Убивший женщину в Покрове тогда еще 20-летний парень скрылся за границу, из-за чего поиски преступника затянулись на 25 лет. Сейчас мужчине уже 45, и теперь он ответит за содеянное, сообщили в пресс-службе областного Следкома. Преступление было совершено ночью 30 октября на Советской улице в Покрове, дополнили в