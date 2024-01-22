Смотрите Вести в 14.30: Киржачский мост стал частью туристического маршрута
Подспорье для...
Смотрите "Вести" в 14.30: Киржачский мост стал частью туристического маршрута
Подспорье для бизнеса
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Соединяя города
- Киржачские аргуны подарили городу Суздалю мост. Он стал частью нового туристического маршрута.
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