Смотрите Вести в 14.30: Киржачский мост стал частью туристического маршрута Подспорье для...

Смотрите "Вести" в 14.30: Киржачский мост стал частью туристического маршрутаПодспорье для бизнеса- Весомая помощь для начинающих бизнесменов и бизнес-леди. Как будут заключать соцконтракты в этом году? И кто может рассчитывать на субсидию?Соединяя города- Киржачские аргуны подарили городу Суздалю мост. Он стал частью нового туристического маршрута.В каждом сердце-Россия- В регионе стартовал федеральный конкурс видеоработ. Он объединит людей всех возрастов. Как принять участие?