В районе построят новую школу и другие социальные объекты.

В районе построят новую школу и другие социальные объекты.В ближайшие годы район Метрогородок в Восточном административном округе ждут большие перемены, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.В районе продолжается программа реновации. Из ветхого жилья в новые квартиры перееpжают 16,3 тысячи человек. Это более 40% жителей района, отметил мэр.Также в Метрогородке модернизируют ТЭЦ-23. Там установили восемь новых турбин. Объемы выбросов вредных веществ сократились в восемь раз.Реализуется программа "Мой район". Благоустроена улица Николая Химушина, отремонтирован Центр содействия семейному воспитанию "Маяк", продолжаются работы в третьем филиале консультативно-диагностического центра №2."Реорганизация ближайших промзон в районе Метрогородка даст местным жителям большое количество новых рабочих мест", – подчеркнул Собянин.Напомним, что новые квартиры ло программе реновации уже 150 тысяч человек. В 2024-2025 годах власти столицы существенно ускорят переселение в новостройки из ветхого жилья.По реновации возвели уже 304 дома. На стадии проектирования и строительства находится 413 новостроек общей площадью около восьми миллионов квадратных метров.