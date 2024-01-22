Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали крупный пожар на строительном рынке в...

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали крупный пожар на строительном рынке в Гусь-Хрустальном.Накануне (21 января) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в административно-складском помещении (в городе Гусь-Хрустальный, на улице Орловской, здание № 15).По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение.Тушение пожара осложняла большая горючая загрузка, из-за чего огонь быстро распространился на площади 1500 кв.м.«Произошло обрушение кровли здания на площади 750 кв.м., что могло стать угрозой для работающего личного состава подразделений МЧС...» - отметили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.В 11:20 пожар был локализован на площади 1 500 квадратных метров.Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Было эвакуировано 35 человек.«Спасено имущество и строения на площади около 2 тысяч квадратных метров. На месте пожара работали 47 человек и 13 единиц техники. Причина пожара устанавливается...»Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области