Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали крупный пожар на строительном рынке в...
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали крупный пожар на строительном рынке в Гусь-Хрустальном.
Накануне (21 января) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в административно-складском помещении (в городе Гусь-Хрустальный, на улице Орловской, здание № 15).
По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение.
Тушение пожара осложняла большая горючая загрузка, из-за чего огонь быстро распространился на площади 1500 кв.м.
«Произошло обрушение кровли здания на площади 750 кв.м., что могло стать угрозой для работающего личного состава подразделений МЧС...» - отметили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.
В 11:20 пожар был локализован на площади 1 500 квадратных метров.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Было эвакуировано 35 человек.
«Спасено имущество и строения на площади около 2 тысяч квадратных метров. На месте пожара работали 47 человек и 13 единиц техники. Причина пожара устанавливается...»
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области