В Муроме правоохранители проверяют, как управляющие организации выполняют свои обязанности по очистке придомовых территорий от снега.

В Муроме правоохранители проверяют, как управляющие организации выполняют свои обязанности по очистке придомовых территорий от снега. Об этом в понедельник, 22 января, рассказала региональной прокуратуры.В ведомстве отмечают, что по правилам благоустройства снег и наледь должны убираться до 8.00, а порядок необходимо поддерживать в течение всего рабочего дня. Однако во время проверок было установлено, что на придомовых территориях ряда муромских МКД уборка снега осуществляется позже установленного срока. Кроме того, во дворах скользко.Руководителям управляющих компаний, в чьей работе были выявлены нарушения, внесли прокурорские представления. В отношении ряда лиц возбудили дела об административном правонарушении.