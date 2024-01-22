В Муроме правоохранители проверяют, как управляющие организации выполняют свои обязанности по очистке придомовых территорий от снега.
В Муроме правоохранители проверяют, как управляющие организации выполняют свои обязанности по очистке придомовых территорий от снега. Об этом в понедельник, 22 января, рассказала региональной прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что по правилам благоустройства снег и наледь должны убираться до 8.00, а порядок необходимо поддерживать в течение всего рабочего дня. Однако во время проверок было установлено, что на придомовых территориях ряда муромских МКД уборка снега осуществляется позже установленного срока. Кроме того, во дворах скользко.
Руководителям управляющих компаний, в чьей работе были выявлены нарушения, внесли прокурорские представления. В отношении ряда лиц возбудили дела об административном правонарушении.