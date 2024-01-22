В 2024 году социальные контракты будут заключаться по новым правилам В этом году социальные...

В 2024 году социальные контракты будут заключаться по новым правиламВ этом году социальные контракты будут заключаться по новым правилам. В 2023-м государственную субсидию на улучшение финансового положения получили более 1500 жителей нашей области. Кто может рассчитывать на эту поддержку и что нового в условиях ее получения, расскажет Кристина Иванова.- Редкие ткани вот.- На сарафанчики?- Да, это на сарафанчик.Многие из этих отрезов Жанне Бурчиковой приходится долго выискивать на барахолках и в интернете - хочется, чтобы ткани на ее сарафаны и рубашки были особенными. Под старину. Мастерица шьет костюмы в русском народном стиле - для артистов и просто ценителей. Любовь к фольклорному шитью у нее с детства - бабушка и мама тоже рукодельницы. Дать увлечению новый масштаб было решено в затяжном шестилетнем декрете - у Жанны четыре дочери. Понятно, что траты в семье и так немаленькие. Ну, а свой бизнес требует еще больших.- Вот эта, наверно, около 25-30. Оверлок чуть подороже.А еще специальная гладильная установка, стеллажи, помещение. Приобрести все это Жанне помог социальный контракт. Это денежная помощь от государства с перспективой улучшения материального положения. На развитие мастерской народного костюма "Русский крой" Жанна получила 350 тысяч.Жанна Бурчикова, многодетная мама:- Одна я бы эти деньги не собрала. У меня было какое-то начало, и я об этом думала. Но я знаю точно, что я бы не смогла арендовать помещение. И, наверно, не купила бы столько оборудования.Такая мера поддержки доступна всем малоимущим - на разные цели. Например, на обучение новой профессии для безработных, на ведение личного подсобного хозяйства или, например, срочный ремонт жилья. Главное - предоставить заявку. Ее можно подать через ГосУслуги. Комиссия ее рассмотрит и, если среднедушевой доход вашей семьи действительно ниже регионального прожиточного минимума, наверняка примет положительное решение. Даже если бизнес-план неидеален.Елена Морозова, начальник отдела организации назначения детских пособий и социальных выплат министерства соцзащиты населения Владимирской области:- По бизнес-плану не отказывают, а рекомендуют доработать бизнес-план. Совместно с представителями "Мой бизнес" либо "Бизнес-инкубатор". Они всегда присутствуют на комиссиях.С этого года заявителям также придется пройти специальное тестирование - на определение уровня предпринимательских навыков. Очевидно, что для ведения бизнеса одних денег мало.В своем деле Жанна пока в плюс не вышла. Но это не беда - рукодельница ведет бизнес всего пять месяцев. Кроме того, в процессе реализации идеи в региональном министерстве соцзащиты готовы помочь и в её корректировке.Кристина Иванова, Андрей Синягин, "Вести - Владимир".