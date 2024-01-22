Стоимость теплоснабжения в области за январь 2024-го существенно увеличится. Региональные власти и руководители энергоснабжающих организаций провели пресс-конференцию. В ходе общения с

Стоимость теплоснабжения в области за январь 2024-го существенно увеличится. Региональные власти и руководители энергоснабжающих организаций провели пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами стало понятно – жителям Владимирской области придется раскошелиться. В связи с низкими температурами, счета за тепло увеличатся примерно на 20%, по сравнению с декабрем 2023-го года. Мария Новоселова, министр государственного регулирования цен и