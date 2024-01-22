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<a href="https://33live.ru/novosti/22-01-2024-v-gus-xrustalnom-sgorel-stroitelnyj-torgovyj-centr.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном сгорел строительный торговый центр</a> - ТЦ находится на улице Орловской. Возгорание произошло накануне утром, 21 января, около 10 часов утра. На место сразу же прибыли спасатели – к их приезду уже наблюдалось открытое горение.