В канун Нового года и в начале января ковровские полицейские успешно провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Им удалось изловить сразу трех подозреваемых в мошенничестве.

В канун Нового года и в начале января ковровские полицейские успешно провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Им удалось изловить сразу трех подозреваемых в мошенничестве. Задержали 42-летнего и 18-летнего жителей Коврова, а еще 21-летнего владимирца. Причем фигуранты между собой связаны не были, объединяет их только то, что они “коллеги”. Схема классическая – жертвам звонили неизвестные лица и