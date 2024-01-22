Танки не снимать. Владимирцев попросили не фотографировать военную технику, если они вдруг ее увидят. “Это влечёт за собой необратимые последствия” – сообщили в администрации

Танки не снимать. Владимирцев попросили не фотографировать военную технику, если они вдруг ее увидят. “Это влечёт за собой необратимые последствия” – сообщили в администрации города. Съемка военной техники позволит ВСУ узнать местоположение наших войск и ПВО. Противник может вычислить координаты и нанести точечные удары. Передать секретную информацию могут даже, казалось бы, мелочи – номер части