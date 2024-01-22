21 января в Муроме состоялась церемония зажжения Огня семейного очага. Епископ Муромский и Вязниковский Нил зажег лампаду в Троицком храме Свято-Троицкого женского монастыря. В этом храме

21 января в Муроме состоялась церемония зажжения Огня семейного очага. Епископ Муромский и Вязниковский Нил зажег лампаду в Троицком храме Свято-Троицкого женского монастыря. В этом храме лежат мощи святых Петра и Февронии, рассказали в областном правительстве. Лампада зажглась для торжественного открытия Года семьи, которое пройдет рамках форума «Родные – любимые» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.