В посёлке Ворша Владимирской области починили надземный пешеходный переход После вмешательства...

В посёлке Ворша Владимирской области починили надземный пешеходный переходПосле вмешательства активистов Народного фронта, к ремонту платформы приступили специалисты дорожного управления "Москва - Нижний Новгород". Теперь надземный переход функционирует исправно, работают несколько подъёмников. Вести рассказывали об этой проблеме. За помощью обратились пенсионеры из посёлка Ворша.Из-за неисправности подъёмника, надземный переход для них превратился в полосу препятствий. Чтобы перейти дорогу, жители были вынуждены вызывать такси.