В посёлке Ворша Владимирской области починили надземный пешеходный переход
После вмешательства...
В посёлке Ворша Владимирской области починили надземный пешеходный переход
После вмешательства активистов Народного фронта, к ремонту платформы приступили специалисты дорожного управления "Москва - Нижний Новгород". Теперь надземный переход функционирует исправно, работают несколько подъёмников. Вести рассказывали об этой проблеме. За помощью обратились пенсионеры из посёлка Ворша.
Из-за неисправности подъёмника, надземный переход для них превратился в полосу препятствий. Чтобы перейти дорогу, жители были вынуждены вызывать такси.