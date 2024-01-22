Об этом сообщает портал «Осторожно, новости».

В Собинке врачи сказали пациентке лечить разрыв мениска водкой. Об этом сообщает портал «Осторожно, новости».Травму колена женщина получила в конце декабря, после чего сразу обратилась в городскую поликлинику. Доктор назначил ей лечение – в течение месяца делать компресс из водки плюс физиопроцедуры.Эффекта никакого не было, разве что обратного. Она приходила к врачам ещё два раза, но ей говорили делать всё то же самое. Из-за этого пациентка пошла уже в платную больницу, где врачи в ужасе сообщили, что такое недопустимо, так как есть подозрение на разрыв мениска.Также родственники больной девушки пожаловались на необорудованное крыльцо для больных на костылях, не неочищенный от снега и наледи вход. Кроме того, внутри помещения, по их словам, отваливается штукатурка, а по коридорам бегают кошки.