В Суздале официально открыли Киржачский мост Дар Суздалю в год его официального тысячелетия. В...

В Суздале официально открыли Киржачский мостДар Суздалю в год его официального тысячелетия. В музее под открытым небом официально открыли Киржачский мост. Он стал подарком от Евгения Фёдорова, мецената из Киржача. О переправе, которая соединила города - Мария Платанюк.- Аргуны забивают гвозди, название Киржачский мостФинальные "штрихи", а вернее, гвозди. Плотницких дел мастера - киржачские аргуны сдают работу. Деревянный мост отныне "спускается" с высокого берега Каменки, от стен суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.- Елена Карпова и Алиса Бирюкова разрезают красную ленточкуСимволическую красную ленточку разрезают главы - Алиса Бирюкова и Елена Карпова. Мост- дар Суздалю от мецената Евгения Федорова - в год тысячелетия города-музея, жемчужины Золотого Кольца России.- Евгений Фёдоров у моста, вместе с главами...Эх, праздник нынче в Суздале и Киржаче.Деревянный мост, срубленный в Киржаче с любовью, стал осязаемой метафорой дружбы и единения между городами владимирской земли.Алиса Бирюкова, глава администрации г. Суздаля- Именно так мы его и расцениваем. Это действительно такие символические мосты дружбы между древним Суздалем и старинным прекрасным Киржачом. Нам очень приятно получить такой подарок от одного из старинных городов Владимирской области. Это действительно такое трогательное для нас событий.Елена Карпова, глава администрации Киржачского района:- Мосты, которые есть у нас в Киржаче, которые построил Евгений Сергеевич... И сейчас частичка нашего Киржача перебирается и в Суздаль. Это очень замечательно, и мне хочется сказать, что по всем мостам жители очень хорошо отзываются.Бригада аргунов трудилась над сходнями около недели. Протяженность моста- полсотни метров. Все работы проведены в строгом соответствии с охранным законодательством. По согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Евгений Фёдоров подчёркивает: его профиль- мосты, а не заборы. Их он возводит между людьми, районами, городами.Евгений Фёдоров, меценат, генеральный директор "Киржачской типографии", почетный гражданин г. Киржача, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Если суздальчанам понравится это название, оно, кстати говоря, очень старорусское. То мы готовы заменить "Киржачский мост" на "Киржачские сходни". Называть "мостостроевцем, наверное, можно и правильно. Потому что я не думаю, что это самый последний наш мост. У нас большие очень планы, и если во Владимирской области где-то есть что-то несоединённое, зовите киржачан, мы сделаем.Благодаря киржачскому мосту в городе- музее появился и удобный туристический маршрут. Сходни уже успели оценить и гости Суздаля, и сами жители.Сергей Родионов, ио главы г. Суздаля, председатель Совета народных депутатов г. Суздаля:- Такая тропа, когда зимой скользко, летом иногда после дождя грязно. И пришло такое решение- огромное спасибо нашим коллегам, которые нам в подарок, к тысячелетию делают такой замечательный спуск, мост.Елена Васильева, жительница г. Суздаля:- Не ступенек, не было ничего. А сейчас- такой подарок сделали. Мы очень благодарны.Марина Соколова, жительница г. Суздаля:- И потом такой добротный, добротный мост, мне кажется, это на долгие годы. А потом, он сделан в старорусском стиле.Сходни из сосны, сделанные на совесть- прекрасно вписались в исторический ландшафт Суздаля. Мост, как и все его киржачские "собратья"- дань традициям.Евгений Фёдоров, меценат, генеральный директор "Киржачской типографии", почетный гражданин г. Киржача, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Ушло около полутора машин обыкновенного сырого леса, сырой сосны, которая растёт на территории Владимирской области. Всегда такие сооружения делались исключительно из сырого дерева. Они лет 50-60 точно простоят.Кстати, фрагмент деревянного моста виден и на снимке более чем вековой давности. Сходни можно рассмотреть на фото 1912-ого года. Его автор - Сергей Прокудин-Горский, "пионер" цветной фотографии в России. Сходни были утрачены в 20-ые годы, и вот в новом тысячелетии появились вновь.Мария Платанюк, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".