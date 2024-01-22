В субботу, 20 января, в туристической столице Владимирской области открыли Киржачский мост.

В субботу, 20 января, в туристической столице Владимирской области открыли Киржачский мост. Об этом на своей рассказала глава администрации Суздаля Алиса БирюковаОтмечается, что новый мост стал своеобразным подарком к 1000-летию города. В торжественной церемонии открытия принимали участие глава администрации Киржачского района Елена Карпова и меценат Евгений Федоров.«Теперь, наконец, жители и гости города могут по удобной лестнице подниматься на высокий берег к монастырю. И сделано это от сердца и с любовью», - написала Алиса Бирюкова и поблагодарила всех, кто участвовал в создании моста-лестницы.