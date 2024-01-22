Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.
25 января ВСМЗ пропустит всех Татьян, а также студентов, бесплатно в свои музеи. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.
Так, посетить композиции можно будет, показав паспорт или студенческий билет. К бесплатному посещению будут доступны такие места, как:
Успенский и Дмитриевский соборы;
Исторический музей;
Центр «Палаты»;
Музей хрусталя и стекла;
Музей природы;
Дом-музей Столетовых, Владимир;
Музей хрусталя имени Мальцовых, Гусь-Хрустальный;
Усадьба Храповицкого, Муромцево;
Кремль;
Музей деревянного зодчества;
Спасо-Евфимиев монастырь, Суздаль;
Церковь Бориса и Глеба, село Кидекша.