Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.

25 января ВСМЗ пропустит всех Татьян, а также студентов, бесплатно в свои музеи. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Так, посетить композиции можно будет, показав паспорт или студенческий билет. К бесплатному посещению будут доступны такие места, как:Успенский и Дмитриевский соборы;Исторический музей;Центр «Палаты»;Музей хрусталя и стекла;Музей природы;Дом-музей Столетовых, Владимир;Музей хрусталя имени Мальцовых, Гусь-Хрустальный;Усадьба Храповицкого, Муромцево;Кремль;Музей деревянного зодчества;Спасо-Евфимиев монастырь, Суздаль;Церковь Бориса и Глеба, село Кидекша.