Владельцев автомобилей попросили не оставлять транспорт на улицах Владимира. Машины могут помешать уборке дорог, которая пройдет сегодня, 22 января с 20:00 и до 7:00 утра 23 января. Об этом

Владельцев автомобилей попросили не оставлять транспорт на улицах Владимира. Машины могут помешать уборке дорог, которая пройдет сегодня, 22 января с 20:00 и до 7:00 утра 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Адреса улиц следующие: – Каманина; – Сакко и Ванцетти, от Суздальской до Батурина; – Труда; – Лермонтова; – Грибоедова; – Суздальская; –