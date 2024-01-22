Жителей Владимирской области приглашают принять участие в голосовании за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году.

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в голосовании за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Об этом рассказала регионального правительства.Голосование пройдёт с 15 марта по 30 апреля текущего года. Сделать свой выбор можно будет на ресурсе .В сообщении пресс-служба правительства отмечается, что за последние 5 дет в области по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» удалось благоустроить 265 общественных территорий и 629 дворов.