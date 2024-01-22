Муниципалитеты региона определяют перечень новых объектов для заключения соглашений с Министерством транспорта и дорожного хозяйства о финансировании на осуществление строительства.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, необходимо подписать все документы к 15 февраля, а муниципалитетам предстоит заключить контракты и начать ремонт автодорог с конца марта - начала апреля, и как только погода это позволит. Основной приоритет муниципалитетов в дорожной сфере - создание комфортной и безопасной среды для жителей Владимирской области.В планах на текущий год - привести в нормативное состояние около 200 км автодорог в городах, сёлах и деревнях. Также планируется начать строительство новой автомобильной дороги во Владимире, которая соединит Лыбедскую магистраль с улицей Пушкарской. Дополнительно, будет построено несколько дорог, чтобы обеспечить круглогодичную связь сетью автодорог общего пользования для ранее изолированных населенных пунктов: Семёновка - Галицы в Гороховецком районе, подъезды к деревням Починки Гусь-Хрустального района, Лошаиха Камешковского района, Глебово Селивановского района и Яновец Суздальского района. Кроме того, в этом году планируется разработать проект реконструкции дороги «Владимир - Муром - Арзамас» - Железниково - Варварино - Митькино в Судогодском районе.