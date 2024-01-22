Владимирская земля гордится гроссмейстером - Елизаветой Быковой, родом из Боголюбова 110 лет назад...

Владимирская земля гордится гроссмейстером - Елизаветой Быковой, родом из Боголюбова110 лет назад в русский язык вошло слово ГРОССМЕЙСТЕР. Император Николай -2 - большой поклонник шахмат- ввел этот титул для наиболее выдающихся мастеров. Наша владимирская земля тоже может гордиться СВОИМ ГРОССМЕЙСТЕРОМ-Елизаветой Быковой.- Борьба протекала очень остро, после ряда интересных обоюдных комбинаций, партия осталась незаконченной, в очень сложном положении...пока счет матча 2-2Сентябрь 1953. В Ленинграде проходит первенство мира по шахматам среди женщин. Его хроника и в маленьких заметках владимирского Призыва. В 36-ти дневном противостоянии Руденко-Быкова действующая Чемпионка мира в итоге признаёт поражение. Шахматный трон переходит другой фигуре.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской научной библиотеки:- Звание Чемпиона мира завоевала московская спортсменка Елизавета Ивановна Быкова.Пока в газетах ни слова о том, что Быкова - НАША землячка, уроженка Владимирской области. Информация об этом в СМИ появится лишь спустя несколько лет, рассказывает Ирина Мишина, когда третья Чемпионка мира Елизавета Быкова приедет в родное Боголюбово. На сеанс одновременной игры сразу на 17 шахматных досках.Здесь она родилась в 1913-м в большой крестьянской семье. Играть в шахматы училась в Москве в семье старшего брата, куда переехала после окончания начальной школы. В те годы страну всецело охватила "Шахматная горячка". Ей даже начали посвящать первые фильмы.20-е годы называют эрой шахмат. В стране Советов к ним относятся с особой любовью. Создается Всесоюзная шахматная секция- аналог современной Федерации. Ее членом №1 будет Ленин, а впоследствии и Сталин. Советские шахматы станут настоящим феноменом, определяющим "культуру страны" - по словам министра Екатерины Фурцевой.Они придут во все школы, дворы, на предприятия. А шахматные турниры всех уровней будут собирать многотысячные залы. Грамотность, самоконтроль, дисциплина, привычные этому виду спорта, станут нормой жизни.Наши шахматисты добьются успехов раньше гимнастов и хоккеистов. При этом в СССР даже не было звания "Профессиональный спортсмен". Но был общий посыл- все в Стране советов должны быть спортивными и здоровыми.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской научной библиотеки:- Сейчас если он профессиональный спортсмен выстраивает свою карьеру...это и его жизнь и работа, а тогда ЕИ пошла по планово-экономической части работала в центральном управлении статистики.Елизавета Ивановна занималась во многих спортивных кружках, участвовала в вело-парадах на Красной площади, увлекалась коньками и мотоспортом. Свой 1 спортивный разряд по шахматам получила в военном 44-ом. Первую книгу посвятила шахматному кумиру- первой чемпионке мира по шахматам Вере Менчик , трагически погибшей во время бомбежки А обладательницей шахматной короны Быкова станет лишь в 40 лет, - в том возрасте, когда спортивную карьеру заканчивают. Спецификой ее игры будут восторгаться. У Быковой одной из первых в стране появится даже свой персональный тренер -Ефим Коган.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской научной библиотеки:- Неторопливо-выжидательная игра. Она никогда никуда не торопилась, четко-выжидательно ждала, когда ошибется соперница, и потом эти ошибки накрывала так, что выигрывала.В 50 - Елизавета Быкова уступит чемпионский титул 21-летней тбилисской студентке Ноне Гаприндашвили. Нона Терентьевна вспоминала потом, что перед Чемпионатом тренер принес ей фото Быковой и велел повесить на стену - чтобы смотрела и злилась! Пятая шахматная Королева и сегодня хранит в памяти воспоминания. Всегда с радостью соглашается приезжать во Владимирскую область. Почетным гостем Мемориала Елизаветы Быковой она стала и в октябре 2017. Посетила боголюбовскую школу, которая с гордостью носит имя Быковой. Возложила цветы к установленной на здании памятной доске.Нона Гаприндашквили, пятая чемпионка мира по шахматам, первый международный гроссмейстер среди женщин:- Первый матч я играла с ней, так что я хорошо помню это. Очень хорошо, что школа не теряет память. Есть музей. Школа должна гордится, что имела такую ученицу.Памятная доска - единственное, чего удалось добиться родственникам Елизаветы Быковой в деле сохранения ее памяти на Владимирской земле. В 2012-ом была создана Инициативная группа-Мемориал Быковой, появился эскиз памятника, этим занимался скульптор Илья Шанин.Илья Шанин, скульптор:- Она в такой момент - вроде как думает, собирается сделать ход. Очень хотелось сделать из нее не просто сельскую жительницу. Мне хотелось чтобы образ был королевский. Тем более, что трижды человек был с венком лавровым на голове, 2 раза Чемпионка и третий с Кирой Зворыкиной защитила свой титул.К сожалению, проект так и не воплотили в жизнь - ни в столетний юбилей Королевы, ни в 110 -ый. Обещанных денег на памятник так никто и не выделил. Не сохранили во Владимире и лавровые венки.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской научной библиотеки:- Надо сказать, что 2 чемпионских венка передала в 60-е годы на открытие шахматного клуба. Сначала на территории Рождественского монастыря, а затем в парке 850-летия было выделено помещение.В перестроечные времена венки просто бесследно исчезли. Последние годы жизни Елизавета Быкова посвятила популяризации шахмат, работала в телепрограмме "Шахматная школа", отвечала на письма телезрителей, написала несколько книг об истории шахмат. Елизавета Ивановна поражала и своей "большой человечностью".- Получилось, что официально не была замужем, но она выходила, поставила на ноги офицера, участника ВОВ , сделала многое, чтобы он вернулся к жизни, и даже впоследствии с него сняли инвалидность. И любила птиц, и в своей московской квартире она всегда подкармливала птиц.Человеческое неравнодушие всегда сплетает нить между временами и поколениями. В истории незабываемыми остаются и бескорыстные идеи меценатов. И возможно, установка памятника Шахматной королеве из Боголюбова - ход, который еще будет сделан.Татьяна Воронцова. Андрей Беляков. "Вести-Владимир"