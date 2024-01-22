Владимирские красавицы привезли со всероссийского конкурса красоты главные короны страны. В начале...

Владимирские красавицы привезли со всероссийского конкурса красоты главные короны страны.В начале января в Сочи прошёл Всероссийский Конкурс красоты и моды «Grand Fashion Queen 2024». Он проводится с целью поддержки женщин всей России, цитируем – «сохранения значимости женской гармонии и красоты». Среди участниц были победительницы региональных конкурсов из Москвы, Казани, Чувашии, Удмуртии, Саратова, Рязани и др.На Всероссийский конкурс от нашего регионы были представлены победительницы Официального Областного Конкурса красоты, материнства и милосердия «Миссис Владимирская Красавица 2023». И наши женщины удостоились главных титулов.На днях модельное агентство «Жанна» провело пресс-конференцию, где финалистки рассказали о самых ярких моментах грандиозного конкурса «Grand Fashion Queen 2024».Как стало известно, победительницей конкурса (Гран-При и главная корона) стала Миссис Владимирская Красавица 2023 - Анна Виноградова из Владимира. Она теперь будет представлять Россию на Международном Конкурсе Красоты.Вице-Миссис (2-е место) Всероссийского Конкурса «Grand Fashion Queen 2024» стала Полина Тихомирова из Радужного. А также девушка выиграла фотосессию и разворот для обложки модного глянцевого журнала.Номинацию «Королева Гламура» и официальное приглашение на участие в конкурсе «Королева - мама России 2024» завоевала Ольга Гончарова из Владимира.О самых запоминающихся моментах конкурса«Нам удалось самое главное – зажечь!»Анна Виноградова (победительница «Grand Fashion Queen 2024):- Следует понимать, что подготовка к конкурсу была очень интенсивная: дефиле, выбор образов и костюмов, подготовка номеров (режиссура и отработка), физические нагрузки... Но на самом конкурсе ярче всего запомнилось другое. Один из неформальных этапов была вечеринка, где жюри знакомилось со всеми участницами проекта вне сцены. Девушки между собой тоже общались, присматривались друг к другу. Эта вечеринка проходила в караоке. И каким-то образом нужно было произвести впечатление на жюри, выделиться. И вот, мы приехали в караоке командой Владимирской области. Признаемся, профессионально петь не умеем, но всё же выходим на сцену - в красивых ярких платьях и «заводим»: «Лучшие друзья девушек – это бриллианты…»- Мне запомнился этот момент больше всего, потому что потом получили много восторженных отзывов, не только от жюри, но и от других участниц. Нам удалось самое главное – зажечь зал! Спели мы от души! И да, выделились своей искренностью.«Разрушила стереотип нежной блондинки…»Полина Тихомирова:- Мне на конкурсе запомнились два этапа. И да, также один из них – караоке. Нам дали рекомендации: «Девочки, вы должны быть яркими!» Вот мы и пошли сиять. И я, в свою очередь, знала, что петь мне не стоит, потому что не профи, но прочувствовав эту атмосферу, решилась. Помимо общей песни, я выбрала трек хоррор-панк-группы «Король и шут» - «Песня лесника». Я решила разрушить стереотип нежной блондинки (смеётся).- А еще выделю этап – выход (образ) в купальнике. Признаюсь, давалось это очень тяжело, потому что я ранее не выступала на сцене вот так. Следует понимать, что миссис – это не мисс. И здесь действительно следует грамотно выбирать костюмы (купальники): где-то что-то подчеркнуть, а где-то закрыть от посторонних глаз. Это настоящее искусство, скажу я вам.«Мы очень ярко выступили на презентации в платьях флага России…»Ольга Гончарова:- Все этапы были яркими и запоминающимися. Все, что связано со сценой, я очень люблю! Мы очень красиво и ярко выступили на презентации. Мы вошли в конкурс с той же идеей, которую разработали на конкурсе «Миссис Владимирская красавица». У нас были платья: красное, белое и синее. Цвета флага России. И жюри поставили всем трем максимальную оценку. В нашем номере была идея. Увы, многие регионы в этом плане были не подготовлены. А ещё мы подарили членам жюри подарки от Владимирской области. Девочки постарались, мы повезли - поесть и выпить! Полина съездила в Суздаль за медовухой. Огурчики также были, как символ фестиваля – "День огурца". Я везла торт (в форме короны) собственного приготовления, потому что увлекаюсь кондитерским искусством. Довезла в полной сохранности. Я видела, что это произвело впечатление на жюри.- Из спорных, но запоминающихся моментов также выделю – смену платья. Перед финалом мне пришлось искать другой наряд. Я не расстроилась, уже в финале поняла, что это было верное решение организаторов. Но, конечно, волнение присутствовало. Все пытались мне помочь, предлагали свои наряды.О поддержке близких«Без поддержки мужа было бы сложно…»Анна Виноградова (победительница «Grand Fashion Queen 2024):- Когда я познакомилась с мужем, то уже была после конкурса «Владимирская красавица». Он знал - кого брал. Я еще тогда сказал, что вернусь за номинацией «миссис». Два месяца бесконечных репетиций, примерок, дополнительных мероприятий. Все это время он занимался детьми, возил их на секции, готовил кушать… Без поддержки моего мужа было бы сложно, спасибо ему!«В моей семье главный – мужчина…»Ольга Гончарова:- В моей семье главный – мужчина. И для того, чтобы попасть на конкурс нужно было его одобрение. Муж – консерватор. И плюс трое детей… Но несмотря ни на что, он все же дал своё «добро». И я сразу же схватилась за это. Сложности были с детьми, конечно. Младший сын был еще на грудном кормлении. Старший 15-летний сын также активно поддерживал, помогал с братьями. Когда я была в Сочи, то ещё и мама поддержала, она у меня живет в Макеевке (Донецкой области), так специально приезжала. Что хочу сказать? Наши близкие – самое главное, что у нас есть в жизни! Без них ни о каких победах или титулах не может идти и речи.«Муж помогал расшивать платье кристаллами…»Полина Тихомирова:- В моей семья очень часто никто до последнего не знает о том, что я задумала. В данном случае я приехала домой и сказала, что «мы участвуем, ВСЁ». Конечно, семья поддерживала, муж даже помогал платье расшивать кристаллами Swarovski. А когда я завоевала очередную корону, то сразу же позвонила супругу и сообщила: «Делаем полку для моих корон. Теперь у меня их три!» Сейчас муж придумывает – где будет эта ниша.О победеАнна Виноградова (победительница «Grand Fashion Queen 2024):- На областном конкурсе я рассчитывала, что войду в первую тройку, а вот на Всероссийском такой уверенности не было. Здесь все были победительницы в своих регионах, все они уже были с коронами и титулами, все хотели чего-то большего. Каждый раз, когда я побеждаю, то испытываю шок, стою с улыбкой до ушей… На самом деле осознание победы приходит намного позднее.Это интересно!Вес короны победительницы – 685 гр.Полина Тихомирова:- Все девушки были достойные! Когда объявили вице-миссис, то очень удивилась. Я даже не думала, что попаду в топ-10. Только благодаря конкурсу «Миссис Владимирская красавица» я смогла победить и здесь. Спасибо модельному агентству «Жанна» за обучение, навыки и грамотную подготовку.- Из забавного: со мной на конкурс поехала близкая подруга, которая приготовила букет цветов. Когда объявили, что я побелила, то она хотела мне вручить презент, но в моей голове чётко звучало: «Выйти в конкретную точку – вернуться на позиции…» И вот, представьте, я вышагиваю по сцене, а подруга «семенит» за мной вдоль сцены, не понимая – что происходит. Со стороны курьёзно, конечно, вышло. Подготовка до «автоматизма» - это многого стоит, поверьте.- … Был выход из зоны комфорта, признаюсь. Каждое участие в конкурсе – это возможно перебороть какие-то свои скрытые страхи. Хочется показать каждой женщине России, что можно совмещать предпринимательство и семью, например. Всё возможно. У нас же в стране… как? Женщины очень часто «утопают» в щах – борщах. Мы всё отдаём своей семье. И это правильно, да, но про себя забывать не стоит. Каждый конкурс красоты лично мне давался с такой отдушиной, с таким теплом! Почему? Потому что раньше я не могла себе позволить спокойно выбрать платье. Всё время заботы, работа, быт… Участие в конкурсе подарило мне возможность почувствовать себя настоящей королевой. Это элемент благодарности себе. Это возможность показать себе и всей стране – ТЫ МОЖЕШЬ. Так что, милые женщины, не бойтесь даже в такое непростое время участвовать в конкурсах красоты. Это бесценный опыт.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото предоставлены модельным агентством «Жанна»