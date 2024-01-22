Владимирские медики спасли двухлетнего малыша, который проглотил пластиковую звезду. Эту историю...

Владимирские медики спасли двухлетнего малыша, который проглотил пластиковую звезду.Эту историю опубликовали в официальном сообществе Вконтакте медицинского учреждения. Врачи ЛОР отделения Областной детской клинической больницы спасли двухлетнего ребенка, проглотившего пластиковое украшение.Как стало известно, изначально в ОДКБ обратились родители двухлетнего малыша с жалобами на его одышку и тяжёлое дыхание.При осмотре медики исключили пневмонию, а лор-врач при осмотре заподозрил инородное тело, попавшее в подскладочный аппарат.Важно: «Инородные тела в дыхательных путях приводят к выраженным функциональным и морфологическим расстройствам в организме, вплоть до тяжелой асфиксии, угрожающей жизни при промедлении в оказании помощи».Под наркозом лор врачами ребёнку было удалено инородное тело. Оказалось, что это пластиковая звездочка.Уточняется, что в данный момент ребёнок пошёл на поправку и уже выписан из ОДКБ.Фото: https://vk.com/odkb33_soobshestvo