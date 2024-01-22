Врачи из ОДКБ спасли двухлетнего ребенка. Под наркозом они достали из него пластиковое украшение, которое малыш проглотил. Родители привели малыша с жалобами на отдышку и тяжелое дыхание.

Врачи из ОДКБ спасли двухлетнего ребенка. Под наркозом они достали из него пластиковое украшение, которое малыш проглотил. Родители привели малыша с жалобами на отдышку и тяжелое дыхание. Думали, пневмония. ЛОР-врач при осмотре заподозрил инородное тело в нижнем отделе полости гортани. Как рассказали сотрудники больницы в сообществе во «ВКонтакте», под наркозом ребенку удалили это инородное тело.