Кубок России по боксу среди мужчин прошел в Самаре с 15 по 21 января. Владимирскую область представляли два спортсмена, сообщили в региональном правительстве. В турнире имени двукратного

Кубок России по боксу среди мужчин прошел в Самаре с 15 по 21 января. Владимирскую область представляли два спортсмена, сообщили в региональном правительстве. В турнире имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова приняли участие 104 боксера, среди них – 12 из 13 действующих чемпионов России. Соревнования проходили в различных весовых категориях, начиная от “до 48 кг”