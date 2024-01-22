Понедельник, 22 января, в России объявлен днём траура по жителям ДНР, погибшим при обстреле со стороны ВСУ.

Понедельник, 22 января, в России объявлен днём траура по жителям ДНР, погибшим при обстреле со стороны ВСУ. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал в своём и выразил соболезнование людям, потерявшим родных и близких.«Это тяжёлая утрата. Сопереживаем родным людей, которые сейчас находятся между жизнью и смертью. Врачи борются за них, и все мы надеемся, что раненые пойдут на поправку», - написал Александр Авдеев.