Владимирским студентам рассказали об уникальном проекте В каждом сердце-Россия В каждом...

Владимирским студентам рассказали об уникальном проекте "В каждом сердце-Россия""В каждом сердце-Россия". К федеральному конкурсу под таким названием присоединилась Владимирская область. Конкурсная комиссия ждет видеоработы от представителей всех поколений. О проекте расскажет Мария Городская.Необъятная, многоликая, потрясающе красивая, многонациональная, великая, НАША... Новый федеральный конкурс "В каждом сердце- Россия" станет посвящением Родине. Во Владимире в штабе общественной поддержки проект представила его куратор в нашем регионе- журналист Мария Платанюк. К участию в конкурсе видеороликов, посвященных Родине - и большой и малой - приглашают всех жителей Владимирской области.Мария Платанюк, руководитель конкурса "В каждом сердце - Россия" во Владимирской области:- Это уникальный шанс рассказать, наверное, всей стране, почему мы гордимся Россией, за что мы ее любим, почему мы уверены в своём будущем. И главный девиз нашего конкурса "В каждом сердце - Россия"- это гордость и уверенность.О проекте Мария рассказала представителям молодого поколения - студентам ВлГУ и владимирского филиала Президентской академии. Формат встречи- живое общение. Куратор конкурса подчеркивает: в ее сердце всегда- малая родина- это Гусь-Хрустальный. О своих родных местах она попросила рассказать и ребят.- Ваша малая родина где?- Моя малая родина - это город Пересвет. Сергиев-Посадский район.Николай Муратов - четверокурсник владимирского филиала РАНХиГС. Признается, обожает путешествия. Был на Байкале, на Эльбрусе. Древний Владимир стал вторым домом. Но в родной Пересвет Николай всегда приезжает с особым чувством.Николай Муратов, студент владимирского филиала РАНХиГС:- Появляются новые места, которые становятся нашим домом, мой город, но мне нравится. что мой город, моя малая родина всё равно мне хочется туда вернуться, она вызывает во мне чувство Родины. Я горжусь тем, что я русский, что мне посчастливилось здесь родиться.Почему Вы гордитесь Россией? Какие достижения страны считаете главными? Что Вас вдохновляет и придаёт чувство уверенности? Ответить на эти вопросы в рамках конкурса предлагают землякам. Владимирские студенты готовы принять самое активное участие, рассказав о своей стране и своём крае.Это село Давыдово - знаменитое. У нас очень много действительно достопримечательностей. Это и церковь Преображения, это и музей Бородина, и вал.Хронометраж роликов, которые должны снять участники - до трёх минут. Конкурсная комиссия ждет ролики авторские, художественные (постановочные), документальные или репортажные. Присылать работы можно на адрес электронной почты организаторов в нашем регионе- в течение февраля. От ВлГУ среди участников конкурса- и молодой журналист Ангелина Свищ. Её родина - Донбасс. Город Алчевск Луганской Народной республики. Вместе с родными Ангелина прошла испытания в долгих 8 лет. И счастлива, что Донбасс сегодня - Россия.Ангелина Свищ, журналист, студентка ВлГУ:- Все пытаются показать, что они очень рады нам, что мы их братья. Очень люди гостеприимные, к нам очень хорошо относятся. Я очень рада, что мы смогли стать одной большой нацией. Я горжусь в России людьми, потому что люди создают страну, люди страной руководят, и без людей государства бы не было.Лучшие работы появятся на всероссийском портале ДостиженияТочкаРФ. Время брать в руки камеру или телефон и сказать слова любви родной стране.Мария Городская, Александр Чунаев "Вести-Владимир".