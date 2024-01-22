20-летний житель Ивановской области попал сразу под три статьи. Его обвиняют в попытке купить наркотики в большом количестве, в склонении к потреблению наркотиков двух человек и продажа

20-летний житель Ивановской области попал сразу под три статьи. Его обвиняют в попытке купить наркотики в большом количестве, в склонении к потреблению наркотиков двух человек и продажа запрещенных веществ несовершеннолетнему. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома. Все началось в мае 2023 года, когда парень приехал во Владимир где купил через интернет наркотики. После чего начал