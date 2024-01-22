В воскресенье, 21 января, на 8 километре автотрассы Р-132 «Золотое кольцо» случилось ДТП с участием нескольких транспортных средств и пешехода.

В воскресенье, 21 января, на 8 километре автотрассы Р-132 «Золотое кольцо» случилось ДТП с участием нескольких транспортных средств и пешехода. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 9.15. Правоохранители предварительно установили, что «Шкода» под управлением водителя 1983 года рождения врезалась в стоящую в средней полосе движения «Ладу».После удара отечественная легковушка наехала на пешехода 1965 года рождения и ударила автобус.«В результате ДТП пешеход госпитализирован», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.