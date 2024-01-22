Неделя памяти жертв Холокоста проходит по всей России с 2015 года, не является исключением и Владимирская область. В Доме Дружбы народов Владимирской области стартовала мемориальная

Неделя памяти жертв Холокоста проходит по всей России с 2015 года, не является исключением и Владимирская область. В Доме Дружбы народов Владимирской области стартовала мемориальная выставка. Она начала работать сегодня, 22 января. Ее можно будет посетить бесплатно до 31 января в любой день, кроме выходных, с 10:00 до 17:00. 25 января пройдет час памяти «Помнить,