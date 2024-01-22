Авария произошла в минувшее воскресенье около 9 часов утра. По Пекинке ехал автомобиль “Шкода”, внезапно водитель врезался в стоящую в средней полосе “Ладу”. От удара

Авария произошла в минувшее воскресенье около 9 часов утра. По Пекинке ехал автомобиль “Шкода”, внезапно водитель врезался в стоящую в средней полосе “Ладу”. От удара отечественный автомобиль врезался в 58-летнего пешехода, а после – в стоящий в правой крайней полосе движения автобус «МАН», который ходит по маршруту 26 С. В результате аварии пострадал пешеход. Его