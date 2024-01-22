Во Владимире вынесен приговор в отношении местного жителя, который склонял несовершеннолетних к...

Во Владимире вынесен приговор в отношении местного жителя, который склонял несовершеннолетних к потреблению наркотиков.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 27 мая 2023 года осужденный на сайте интернет-магазина заказал наркотические средства, оплатив заказ и получив описание места нахождения тайника.После этого в съёмной квартире злоумышленник, восхваляя ощущения, вызываемые употреблением наркотиков, предложил их несовершеннолетним (2005 и 2008 годов рождения).Часть наркотиков (таблетки) девочки-подростки приняли внутрь, другую – вдыхали через изготовленную осужденным трубочку.«В результате употребления наркотических средств одна из несовершеннолетних на следующий день поступила в реанимацию ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница». Ещё одна попытка осужденного забрать из тайника наркотик не увенчалась успехом, так как злоумышленник заметил находившихся рядом незнакомых лиц…» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Впоследствии наркотическое средство было изъято сотрудниками правоохранительных органов.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев и 7 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com