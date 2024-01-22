Передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю сменят адреса. Как сообщили в пресс-службе Владупрадора, камеры будут находиться на новых местах с 22 по 28 января. Адреса следующие:а/д Р-132

Передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю сменят адреса. Как сообщили в пресс-службе Владупрадора, камеры будут находиться на новых местах с 22 по 28 января. Адреса следующие:а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 16 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное