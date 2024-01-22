Во Владимирской области появилась новая программа для благоустройства дворов - «Благо двор».
Новая...
Во Владимирской области появилась новая программа для благоустройства дворов - «Благо двор».
Новая программа для благоустройства дворов - "Благо двор" - появилась в регионе по инициативе губернатора Александра Авдеева.
На эту программу планируют выделить полтора миллиарда рублей из областного бюджета.
Об этом сообщают в правительстве 33 региона.
В рамках программы будут финансироваться работы по ремонту дворовых проездов, тротуаров, парковок, установке фонарей, скамеек, урн и других объектов. А также по ремонту пешеходных зон, велосипедных дорожек.
Средства распределят между муниципальными образованиями численностью более тысячи человек.
Благоустройство дворов - одно из главных направлений создания комфортной городской среды в регионе.
Основные работы сейчас финансируются и ведутся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".