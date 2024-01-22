Во Владимирской области появилась новая программа для благоустройства дворов - «Благо двор». Новая...

Во Владимирской области появилась новая программа для благоустройства дворов - «Благо двор».Новая программа для благоустройства дворов - "Благо двор" - появилась в регионе по инициативе губернатора Александра Авдеева.На эту программу планируют выделить полтора миллиарда рублей из областного бюджета.Об этом сообщают в правительстве 33 региона.В рамках программы будут финансироваться работы по ремонту дворовых проездов, тротуаров, парковок, установке фонарей, скамеек, урн и других объектов. А также по ремонту пешеходных зон, велосипедных дорожек.Средства распределят между муниципальными образованиями численностью более тысячи человек.Благоустройство дворов - одно из главных направлений создания комфортной городской среды в регионе.Основные работы сейчас финансируются и ведутся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".