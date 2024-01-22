С 19 по 21 января в Доброграде Владимирской области проходили Межрегиональная гонка на собаках «Семь вёрст. Crazy Dog», а также Чемпионат и Первенство региона по ездовому спорту.

С 19 по 21 января в Доброграде Владимирской области проходили Межрегиональная гонка на собаках «Семь вёрст. Crazy Dog», а также Чемпионат и Первенство региона по ездовому спорту. Об этом рассказали наши коллеги из издания .Уникальное спортивное мероприятие с каждым годом собирает всё больше участников. На сей раз на состязания приехали свыше 200 четвероногих друзей. Владельцы животных прибыли из Архангельской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской и других областей России.Отмечается, что следующие соревнования с участием ездовых собак состоятся в Доброграде уже весной 2024 года.