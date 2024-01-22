Во Владимирской области реальный срок получил сделавший револьвер и пистолеты подпольный...

Во Владимирской области реальный срок получил сделавший револьвер и пистолеты подпольный оружейник.Приговором Петушинского районного суда установлено, что Петунин В.В., не имея соответствующего разрешения, незаконно хранил в помещении гаража 14 патронов калибра 5,45х39 мм, 2 патрона калибра 7,62х39 мм. И, кроме того, сам изготовил патроны в количестве 76 штук, револьвер и пистолеты калибром 8,5 мм, 8,2 мм, 8 мм.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.Фото: Thomas Tucker on Unsplash