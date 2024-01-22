Во Владимирской области следователями завершено расследование уголовного дела об убийстве,...

Во Владимирской области следователями завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 1998 году.Пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1978 года рождения, обвиняемого в убийстве.Как выяснилось, еще в октябре 1998 года он в ночное время находился в состоянии алкогольного опьянения на территории города Покрова. На улице у него возник конфликт с незнакомой местной жительницей 1949 года рождения. Сообщается, что фигурант в присутствии очевидца нанес ей ножом множественные удары.Увы, женщина скончалась на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.Через некоторое время тело заметили посторонние граждане, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.Уточняется, что в ту же ночь фигурант покинул Владимирскую область.В дальнейшем мужчина скрывался в одной из стран ближнего зарубежья, в связи с чем и был объявлен в розыск.Во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Владимирской области в декабре 2023 года обвиняемый был задержан и доставлен во Владимирскую область.«В ходе расследования следователем СК проведены допросы очевидца и иных свидетелей, комплекс судебных экспертиз, опознания, проверка показаний на месте с участием обвиняемого, изъяты и осмотрены орудие преступления и иные объекты. Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу...» - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: freepik.com