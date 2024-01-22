Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи представили уникальную книгу Теплые...

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи представили уникальную книгу "Теплые сказки"Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи компания "Т Плюс" представила социокультурный проект "Теплые сказки".Это уникальная книга содержит сборник из 17 сказок разных народов. Все подробности в сюжете Марии Артес.Передать культуру и традиции народов - через "теплые сказки". Когда книга - действительно, лучший подарок. Уникальный социокультурный проект компании "Т плюс" призван познакомить людей с культурой разных народностей, которые живут в едином доме, под названием Россия.В основе сюжета - история девочки Ксюши, которая путешествует по страницам книги и знакомится с нашей большой многонациональной страной. Каждая сказка в книге представлена на 2 языках - на русском и национальном.Лия Шаипкина - ученица 49 школы:- В книге представлена сказка - Переводится на русский: Почему у осины листья шумные, очень интересная сказка с глубоким смыслом.- Через книги мы можем узнать историю наших предков,мы можем узнать о каких-то их, может быть,ошибках, не очень правильных поступках, чтоб в будущем не повторятьВ сборник вошло 17 сказок малочисленных народов. Многие из них ранее не публиковались и не переводились на русский язык. Материал собирали в ходе литературных экспедиций. Представлены даже очень редкие сказку на бесермянском языке.Елена Котелевец - руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" г. Владимира:- Для того,чтобы опубликовать сказки на бесермянском языке, ученые создавали алфавит,который отражает звучание бесермянского языка. В нашей книге в печатном варианте сказки бесермянских народов опубликованы вообще впервые.Около 200 экземпляров "теплых сказок" передадут в библиотеки Владимира и области, получат книгу и студенты Владимирского государственного университета.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- ВлГу является многонациональным университетом, многотысячный коллектив, который у нас учится, преподает. И, конечно, книга будет у нас в нашей библиотеке обязательно находиться. Многие студенты могут прочитать, взять с собой.Ознакомиться с эпосом народов России можно и на сайте теплыесказки.ру. На страницах размещены и специальные кью ар-коды, перейдя по которым, сказки можно послушать.Мария Артес. Александр Чунаев. "Вести - Владимир".