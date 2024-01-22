Пресс-служба правительства Владимирской области выложила необходимую памятку у себя в телеграм-канале.

Юным владимирцам напомнили о работе детского телефона доверия. Пресс-служба правительства Владимирской области выложила необходимую памятку у себя в телеграм-канале.Как рассказали в Министерстве социальной защиты, за прошлый год позвонивших было около семи тысяч. В основном, звонили подростки, а самые частые поводы для звонков были проблемы с ровесниками, преподавателями, родителями, а также проблемы с оценками и в семье.Позвонившим детям анонимно и бесплатно была оказана психологическая помощь. Напомним, номер действует круглосуточно, можно звонить из любой точки России, а разговоры не записываются: 8 (800) 200-01-22.