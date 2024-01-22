На прошедшей неделе, с 15 по 21 января 2024 года, на автотрассах во Владимирской области зафиксировано 27 ДТП, в которых 1 человек скончался и 35 жителей получили различные травмы.

На прошедшей неделе, с 15 по 21 января 2024 года, на автотрассах во Владимирской области зафиксировано 27 ДТП, в которых 1 человек скончался и 35 жителей получили различные травмы. Среди пострадавших оказались трое детей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Кроме того, за текущий период правоохранители выезжали на 586 происшествий с материальным ущербом и выявили 79 граждан, которые сели за руль в пьяном виде.