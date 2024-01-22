Почти во всех городах нашей области повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Вскоре увеличат и тарифы на ЖКХ.

Почти во всех городах нашей области повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Вскоре увеличат и тарифы на ЖКХ.Перешли успешноНаша область наконец начала переходить на оплату отопления по факту – так называемую 1/7. К этому шли долго – с 2016 года, когда правительство выпустило соответствующее постановление. Однако власти решили не спешить, и до октября 2023-го жильцы многоквартирных домов сами определяли, как они платят за тепловую энергию:равными частями в течение всего года или же с октября по апрель.В первом случае в конце календарного года собственникам, в чьих домах установлены счётчики на тепло, прилетал сюрприз в виде 13-й квитанции. Причём у многих возникал вопрос: откуда такие цифры?– Суммы в 13-х квитанциях простому жителю не совсем понятны и непрозрачны. Объясним почему: если человек платит на протяжении 12 месяцев, то показатели для перерасчёта берут за прошлый год, а сами понимаете, каждый год зимы у нас разные, – пояснила министр регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новосёлова.Поскольку в большинстве многоквартирных домов уже стоят приборы учёта, власти подумали, что люди созрели для перехода. Но поэтапно, чтобы отработать механизм. В качестве пилотных населённых пунктов выбрали Владимир, Камешково, Радужный, Собинку, Березниковское сельское поселение Собинского района, Юрьев-Польский, Красносельское и Небыловское СП Юрьев-Польского района, Брызгаловское и Вахромеевское СП Камешковского района, Григорьевское СП Гусь-Хрустального района, пос. Городищи, что под Петушками.В виде исключения перерасчёт здесь сделали сразу же, а не в I квартале 2024-го. Поэтому ­цифры в квитанциях испугали людей несильно.Не для слабонервныхЗато плата в феврале может шокировать.– Мы пережили аномально холодные январские дни. По нашим оценкам, средняя температура в этом месяце ниже декабрьской на 4,6 градуса, что увеличило потребление тепла в многоквартирных домах примерно на 20%, – уточнила НовосёловаСледовательно, на столько же увеличится и плата за горячие батареи. Правда, касается это только тех, у кого стоят приборы теплоучёта.Плюс 10% к тарифуУже этим летом жителей региона ждёт ещё один неприятный сюрприз. Цифра в июльских квитанциях за ЖКХ в графе «тарифы» в среднем увеличится на 10%.– При изменении тарифов мы учитываем ресурсы снабжающей организации. Регулируя 2022–2023 гг., мы видели инфляцию на уровне 4,5%, фактически же она стала 13,8%. И эту разницу нужно компенсировать, – объяснила министр регулирования цен и тарифов.Как утешают власти, нашему региону ещё повезло: так, в Смоленской области рост на единицу ресурса составит 19,8%.Поехали?С 10 января в нашей области подорожал проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Изменения коснулись всех муниципалитетов, за исключением столицы региона. К примеру, 35 руб. – ценник в Лакинске и Собинке. В Киржаче пассажиры теперь платят по 31 руб. за билет, В Суздале – 30 руб. В среднем на поездку накинули 2-3 рубля. Исключение – Ковров, там стоимость возросла сразу на 5 рублей.– Это касается только двух маршрутов из 19 – 9С и 10С. Немногие знают эту кухню: 17 из 19 маршрутов в Коврове давно оказывают услуги перевозок по свободным тарифам, а на этих двух маршрутах регулирование ещё осталось. Почему пять рублей? Это максимальный подъём по тарифу – 19% от предыдущего ценника, – уточнила Мария Новосёлова.Что касается Владимира, то там цены на проезд пересмотрят ближе к весне. Пока же готовятся провести экспертизу. Наличный и безналичный расчёты обещают сохранить.Мнение экспертаДиректор Владимирского филиала компании «Энерго­сбыТ Плюс» Валерий Маковский:– В случае если за этот месяц размер платы за коммунальную услугу отопления более чем на 25% превысит размер платы, начисленный за такой же расчётный период прошлого года, потребитель имеет право получить рассрочку оплаты на период до 12 месяцев по ставке, превышающей на 3% размер ставки рефинансирования ЦБ РФ (ключевой ставки).