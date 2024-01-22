Жителя Владимира признали виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере, незаконный сбыт нелегальных веществ несовершеннолетнему, а также склонение к потреблению наркотических средств двух лиц.

Жителя Владимира признали виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере, незаконный сбыт нелегальных веществ несовершеннолетнему, а также склонение к потреблению наркотических средств двух лиц. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что в мае прошлого года владимирец приобрёл нелегальные вещества и в съёмной квартире предложил их девочкам-подросткам 2005 и 2008 годов рождения. Несовершеннолетние согласились, и уже на следующий день одна из них попала в реанимацию.«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев и 7 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.