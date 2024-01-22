Жителя Владимира будут судить за убийство десятилетней давности Сорокасемилетнего жителя Владимира...

Жителя Владимира будут судить за убийство десятилетней давностиСорокасемилетнего жителя Владимира будут судить за убийство десятилетней давности. По данным Следкома, зимой 2014 года мужчина у себя дома жестоко расправился с 22-летней девушкой (тоже из Владимира). Тело погибшей, завернутое в одеяло и ковер, позже обнаружили у стелы на границе Владимирской и Ивановской областей.- положил ее сюда?- кровь продолжала течь?- да, на пол падало, всё. Кровь здорово текла.Именно биологические следы с одеяла, в которое завернули труп, спустя много лет позволили раскрыть это преступление. ДНК полностью совпала с профилем мужчины, задержанного по другому обвинению.Ранее судимый по тяжкой статье, житель Владимира во всем сознался. И в ходе допроса и обыска в доме подробно рассказал оперативникам, как все случилось.