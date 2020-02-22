Используя свое служебное положение, злоумышленник получал от клиентов денежные средства, которые впоследствии не направлял на расчетный счет предпринимателя, а похищал..

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемого в присвоении денежных средств, используя служебное положение.В полицию с заявлением обратился 57-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что является индивидуальным предпринимателем и в ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача денежных средств на расчетном счету организации. Материальный ущерб составил около 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Новый Арбат задержали подозреваемого – 33-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник работал в данной фирме по трудовому договору и являлся материально-ответственным лицом. Используя свое служебное положение, он получал от клиентов денежные средства, которые впоследствии не направлял на расчетный счет предпринимателя, а похищал, распоряжаясь ими в дальнейшем по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60