22.02.2020

2020-02-22 16:05:08

Во Владимире рассказали, сколько у нас ребят на десять девчонок

Завтра 23 февраля. И готовиться к празднику начинаем уже сегодня. Дело ответственное! Ведь мужчины так любят внимание. Какой подарок выбрать вещи, или эмоции и яркие впечатления? Мы и герои нашей программы - постараемся вдохновить вас новыми идеями и предложениями. Все это впереди.

А пока о самих мужчинах. Конечно, нашего 33 региона. Каким увидели сильный пол владимирские статистики и моя коллега Мария Платанюк. Спросим напрямую.

Мария Платанюк специальный корреспондент:

Мужчины- такая же неисчерпаемая тема как космос или океан, лирично замечают владимирские статистики. Но всё же их дело- цифры. И в канун главного праздника сильного пола- 23 февраля- именно в них- они решили рассказать о мужском мире. Самые интересные наблюдения- в нашем обзоре.

На начало 2019-ого во Владимирской области проживало свыше 619 тысяч мужчин. Женщин- на 128 тысяч больше. Около 747 тысяч. Берегите мужчин, берегите! Этот призыв особенно важен. Поскольку женщины в среднем переживают своих ровесников- мужчин на 5-10 лет. Причины- стресс, курение, алкоголь. И всё-таки специалисты прогнозируют увеличение средней продолжительности жизни представителей мужского пола. Что касается мужчин почтенного возраста, то в нашем регионе цифры следующие:

4412 мужчин- достигших 85 и старше, долгожителей, чей возраст превысил век- 49. И по столетним юбилярам- прогресс. Их больше на 13 человек. Немного о трудовых буднях. 95 процентов мужчин региона- работают. А вот 5 процентов- без доходного занятия. Средний возраст безработного мужчины- 39 лет. Самыми мужскими занятиями по-прежнему считаются добыча полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, водоснабжение, строительство, административная деятельность, сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство. Мужчины-профессионалы, те, кто добился успеха в разных отраслях, ценятся и ценились всегда. Золотые руки, не иначе!

Кстати, в научной деятельности также преобладают мужчины. Так, в 2019-ом доля мужчин среди аспирантов составила почти 61 процент. Среди кандидатов наук мужчин в нашем регионе- 58 процентов, среди докторов наук- 82 процента. А вот в общей численности студентов вузов 33 региона доля юношей понемногу снижается. И паритета с прекрасным полом уже нет. Несколько цифр по семейному статусу. Эксклюзивные данные даёт перепись населения. Из тысячи мужчин- 601 женат. Причём из каждой тысячи 228 никогда не состояли в браке. На каждую тысячу мужчин приходится 69 разведённых. А значит, все они ещё в поиске своего личного счастья.

Во Владимирстате замечают: следующие цифры для потенциальных невест, скорее, неутешительны. Популярность набирает холостяцкий образ жизни. В возрасте от 30 до 39 лет каждый 6-ой владимирский мужчина не был женат. Однако, на этот факт женщины могут взглянуть иначе- сколько свободных мужчин! По словам владимирских статистиков, свежие данные предоставит новая перепись. В нашей стране она пройдёт уже в октябре. И только от нас зависит, насколько объективны будут её данные.

Вместе с Владимирстатом мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые звучат в адрес дорогих, самых лучших и незаменимых мужчин. И в преддверии праздника- афоризм уже нового времени. «У настоящих мужчин- женщина счастливая! А у остальных- сильная».